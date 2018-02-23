Сарри увидел позитив в вылете "Наполи" из Лиги Европы

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассказал о позитивных моментах в вылете своей команды из Лиги Европы.

"Теперь у нас будет больше времени для тренировок" - цитирует Сарри Football Italia.

Стоит отметить, что после вылета из Лиги Европы "Наполи" продолжает борьбу только в одном турнире - Серии А. По итогам 25 туров неаполитанцы лидируют в чемпионате и могут выиграть скудетто впервые с 1990 года. | http://soccernews.ru