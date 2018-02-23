Сарри увидел позитив в вылете "Наполи" из Лиги Европы
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассказал о позитивных моментах в вылете своей команды из Лиги Европы.
"Теперь у нас будет больше времени для тренировок" - цитирует Сарри Football Italia.
Стоит отметить, что после вылета из Лиги Европы "Наполи" продолжает борьбу только в одном турнире - Серии А. По итогам 25 туров неаполитанцы лидируют в чемпионате и могут выиграть скудетто впервые с 1990 года. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Без шансов для "молотков": "Ливерпуль" разбивает "Вест Хэм" на "Энфилде"
-
Ленивая "Бавария": мюнхенцы подарили одно очко "Герте"
-
"Барселона" в каталонском дерби сразится с "Жироной"
-
Жеребьёвка Лиги Европы: "Зенит" сыграет с "РБ Лейпциг", "Локомотив" будет противостоять "Атлетико", ЦСКА – "Лиону" и другие пары 1/8 финала
-
Минус один для России, спасение "Боруссии" и другие итоги 1/16 финала Лиги Европы
Лента новостей
-
"Тулуза" добыла волевую ничью в матче с "Монако"
-
Бэйл забил самый быстрый гол "Реала" во втором тайме за последние 14 лет
-
"Реал" - "Алавес" - 4:0 (обзор)
-
"Реал" - первый испанский клуб, который преодолел отметку в сто голов в этом сезоне
-
Салах стал обладателем уникального достижения
-
Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"
-
"Ливерпуль" - "Вест Хэм" - 4:1 (обзор)
-
"Брайтон" разгромил "Суонси" и другие результаты 28-го тура АПЛ
-
Без шансов для "молотков": "Ливерпуль" разбивает "Вест Хэм" на "Энфилде"
-
Роналду продолжает улучшать свои бомбардирские показатели
-
"Бавария" - "Герта" - 0:0 (обзор)
-
"Штутгарт" одолел "Айнтрахт" и другие результаты 24-го тура
-
Ленивая "Бавария": мюнхенцы подарили одно очко "Герте"
-
Иско назвал "Манчестер Юнайтед" свои требования
-
Симеоне недоволен тем, что в Китае все еще открыто трансферное окно
-
Голкипер "Дуйсбурга" пропустил гол, пока пил воду
-
Испанские СМИ: "Ультрас "Атлетика" спровоцировал фанатов "Спартака"
-
Грэм Ле Со призывает "Челси" не спешить с увольнением Конте
-
Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Ромой"
-
Новый агент Левандовски уже провел встречу с представителями "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|25
|66
|2
|Ювентус
|25
|65
|3
|Рома
|25
|50
|4
|Лацио
|25
|49
|5
|Интер Милан
|25
|48
|6
|Сампдория
|25
|41
|7
|Милан
|25
|41
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|25
|36
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Фиорентина
|25
|32
|12
|Дженоа
|25
|30
|13
|Болонья
|25
|30
|14
|Кьево
|25
|25
|15
|Кальяри
|25
|25
|16
|Сассуоло
|25
|23
|17
|Кротоне
|25
|21
|18
|СПАЛ
|25
|17
|19
|Хеллас Верона
|25
|16
|20
|Беневенто
|25
|10