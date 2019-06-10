Сарри уйдёт из "Челси" в "Ювентус" бесплатно

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Сарри уйдёт из "Челси" в "Ювентус" бесплатно

Стали известны новые подробности касательно будущего главного тренера "Челси" Маурицио Сарри.

Как сообщает Football Italia, "синие" в ближайшее время объявят о расторжении контракта с итальянским специалистом.

Таким образом, Сарри сможет уйти в "Ювентус" бесплатно. СМИ пишут, что 60-летний наставник заключит со "старой синьорой" трёхлетнее соглашение.

Однако и туринский клуб в долгу не останется. "Бьянконери" собираются сделать скидку в качестве компенсации за аренду нападающего Гонсало Игуаина.

Напомним, что "Челси" заплатил "Ювентусу" за полугодовую аренду аргентинца 9 миллионов евро.

Не пропустите: СМИ узнали, когда Сарри возглавит "Ювентус". | http://soccernews.ru
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