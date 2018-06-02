Сарри в "Челси" не будет

Теги челсинаполимаурицио сарри

Сарри в "Челси" не будет

Переговоры между бывшим главным тренером "Наполи" Маурицио Сарри и "Челси" провалились, сообщает итальянская пресса.

По информации источника, 59-летний специалист рассказал своим друзьям, что не возглавит "синих".

Возможными причинами такого исхода являются нежелание "Челси" выкупать контракт Сарри за 8 миллионов евро или же гомофобные высказывания тренера в адрес Роберто Манчини, которые могут навредить репутации клуба.

Не пропустите: Зидан может возглавить "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов