Сарри в "Челси" не будет

Переговоры между бывшим главным тренером "Наполи" Маурицио Сарри и "Челси" провалились, сообщает итальянская пресса.

По информации источника, 59-летний специалист рассказал своим друзьям, что не возглавит "синих".

Возможными причинами такого исхода являются нежелание "Челси" выкупать контракт Сарри за 8 миллионов евро или же гомофобные высказывания тренера в адрес Роберто Манчини, которые могут навредить репутации клуба.

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