Сарри в Лиге Чемпионов, но игра "Челси" никуда не годится. Разбираем почему! Часть 1.

Теги челсимаурицио сарри

Сарри в Лиге Чемпионов, но игра "Челси" никуда не годится. Разбираем почему! Часть 1.

Множество экспертов и болельщиков относились скептически к утверждению, что Маурицио Сарри может попасть с "Челси" в Лигу Чемпионов. Особенно остро этот вопрос встал после абсолютно провального начала 2019 года, когда стало очевидно, что структура игры "Челси", так называемый "Саррибол" не работает в английских реалиях. Первым это показал "Тоттенхэм", и с тех пор каждый знал, как нужно играть против этого "Челси". В последние годы развитие мирового футбола показывает, что перенос игровой модели, которая была наработана в рамках одной команды, в другой коллектив – это далеко не самая простая задача для тренеров. На этом обжегся сам Пеп Гвардиола, когда попытался слепить свой фирменный стиль из тех игроков, которые были доступны в его первый сезон в "Манчестер Сити". Но лишь значительные денежные инвестиции и переосмысление английского футбола позволили испанцу вывести "горожан" не требуемый уровень. Сарри столкнулся с подобными проблемами. Сегодня можно смело констатировать, что все достижения схемы итальянца – это несколько очень обидных и крупных поражений и отсутствие некой системности (которую часто именуют "рисунком игры"). Не лучшее начало, правда?

На данный момент сложно определить какую-то точную сферу, из-за которой игра "Челси" получается невыразительной. Реальность такова, что команда Сарри имеет большие проблемы в каждой стадии построения атаки, хотя, безусловно, итальянца приглашали в Лондон именно для того, чтобы он построил привлекательный атакующий (если угодно – наступательный) футбол. На данный момент "аристократы" играют в 4-3-3, эту же схему Сарри проповедовал и в "Наполи". В отличии от всех остальных систем, которые базируются на контроле мяча, схема Сарри всегда предполагала, что центральные защитники не расходятся очень широко, а опорный полузащитник (в случае с Сарри им всегда был Жоржиньо) опускается к ним, образовывая что-то похожее на равнобедренный треугольник, в пределах которого разводится мяч и нейтрализуется прессинг соперников.

В "Челси" этот обязательный элемент футбола Сарри практически не работал. Если на пути аристократов попадался соперник, который старался прессинговать достаточно слаженно и агрессивно, то центральные защитники Давид Луиз и Антонио Рюдигер не чувствовали себя комфортно, играя в быстрый пас на ограниченном участке поля. Из-за этого им приходилось смещаться ближе к фулбэкам, чтобы создавать ширину. Таким образом они либо еще больше провоцировали соперников на прессинг и ошибались, либо начинали атакой длинной передачей, что кажется не очень продуктивной идеей в связи с традиционно не самой высокой атакой "Челси" в текущем сезоне.

Отсутствие баланса в атаке "Челси" было связано не только с тем, что против них использовали высокий прессинг. В то время как соперники, подобные "Тоттенхэму", рушили атаки "аристократов" как можно быстрее, некоторые оппоненты и вовсе садились назад, отдавая мяч "Челси". Интересно, что в текущем сезоне команда Сарри владела мячом в среднем 61,1% игрового времени, что больше, чем было у "Наполи". Этот факт только подчеркивает то, что множество соперников, в том числе из нижней части таблицы, не видят нужды прессинговать Луиза, Рюдигера и Жоржиньо, предпочитая оставаться на своей половине поля. Это связано с тем, что у Сарри и компании не было достаточно ресурсов, чтобы прорывать плотные оборонительные блоки. Часто их прорыв приводит к отсутствию компактности, что, с одной стороны, усложняет способность сыграть в комбинационный футбол, а с другой – открывает больше пространства для контратак соперника.

Наверное, самым главным стилистическим отличием двух команд Сарри – "Челси" и "Наполи" – является то, что "аристократы" сравнительно меньше движутся в сторону или вокруг мяча, предпочитая стоять на месте в своих позициях, а не поддерживать игрока, который владеет игровым снарядом. Как следствие, сразу несколько компонентов "Саррибола", включая постоянную смену позиций между игроками и обязательный выигрыш центра поля, совершенно не прослеживаются. Чтобы решить множество из атакующих проблем, Сарри решил прибегнуть к старому знакомому по фамилии Игуаин. Первоначально, роль атакующего наконечника исполнял Мората, но его не лучшее физическое состояние и отсутствие голов вынудило прибегнуть к радикальным методам. Игуаин подходил на роль форварда "Челси" по всем характеристикам, но, как и Мората, не смог обеспечить ожидаемый объем работы и ожидаемый уровень игры. Кажется, что единственной причиной, по которой на него все еще рассчитывают, является голевой рекорд в Серии "А", установленный несколько лет назад.

В итоге, лучшим вариантом для атаки все еще остается Оливье Жиру, который с возрастом начинает все больше напоминать "столба". Француз мало продуктивен в атакующих действиях, но обладает необходимыми габаритами, чтобы: (а) выигрывать мячи после выноса защитников; (б) бороться на втором этаже, когда идет подача в штрафную. Во всей этой ситуации Сарри использовал компромиссный вариант и использовал на позиции форварда Эдена Азара. Решение могло быть оправдано тем, что подобный тип футболиста играл в атаке Сарри в его последнем сезоне в "Наполи", и, как мы помним, на протяжении большей части сезона Дрис Мертенс был неплох. Однако, Азар на позиции форварда в "Челси" – это сразу два зла, ибо Сарри одновременно терял хорошего вингера и не находил хорошего форварда для английских реалий. Сказать, что атакующая игра Сарри в текущем сезоне разочаровала – это ничего не сказать. Даже статистические показатели выглядят весьма противоречиво – в 37 матчах "аристократы" забили 63 гола. С одной стороны, это почти 2 мяча за игру, а с другой – это меньше, чем у любой другой команды в пределах первой шестерки, и даже безнадежный "Манчестер Юнайтед", который при Моуринью почти не играл в атаку, на данном этапе забил на 2 гола больше.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора в Instagram
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов