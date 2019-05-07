Сарри в Лиге Чемпионов, но игра "Челси" никуда не годится. Разбираем почему! Часть 1.

Множество экспертов и болельщиков относились скептически к утверждению, что Маурицио Сарри может попасть с "Челси" в Лигу Чемпионов. Особенно остро этот вопрос встал после абсолютно провального начала 2019 года, когда стало очевидно, что структура игры "Челси", так называемый "Саррибол" не работает в английских реалиях. Первым это показал "Тоттенхэм", и с тех пор каждый знал, как нужно играть против этого "Челси". В последние годы развитие мирового футбола показывает, что перенос игровой модели, которая была наработана в рамках одной команды, в другой коллектив – это далеко не самая простая задача для тренеров. На этом обжегся сам Пеп Гвардиола, когда попытался слепить свой фирменный стиль из тех игроков, которые были доступны в его первый сезон в "Манчестер Сити". Но лишь значительные денежные инвестиции и переосмысление английского футбола позволили испанцу вывести "горожан" не требуемый уровень. Сарри столкнулся с подобными проблемами. Сегодня можно смело констатировать, что все достижения схемы итальянца – это несколько очень обидных и крупных поражений и отсутствие некой системности (которую часто именуют "рисунком игры"). Не лучшее начало, правда?

На данный момент сложно определить какую-то точную сферу, из-за которой игра "Челси" получается невыразительной. Реальность такова, что команда Сарри имеет большие проблемы в каждой стадии построения атаки, хотя, безусловно, итальянца приглашали в Лондон именно для того, чтобы он построил привлекательный атакующий (если угодно – наступательный) футбол. На данный момент "аристократы" играют в 4-3-3, эту же схему Сарри проповедовал и в "Наполи". В отличии от всех остальных систем, которые базируются на контроле мяча, схема Сарри всегда предполагала, что центральные защитники не расходятся очень широко, а опорный полузащитник (в случае с Сарри им всегда был Жоржиньо) опускается к ним, образовывая что-то похожее на равнобедренный треугольник, в пределах которого разводится мяч и нейтрализуется прессинг соперников.

В "Челси" этот обязательный элемент футбола Сарри практически не работал. Если на пути аристократов попадался соперник, который старался прессинговать достаточно слаженно и агрессивно, то центральные защитники Давид Луиз и Антонио Рюдигер не чувствовали себя комфортно, играя в быстрый пас на ограниченном участке поля. Из-за этого им приходилось смещаться ближе к фулбэкам, чтобы создавать ширину. Таким образом они либо еще больше провоцировали соперников на прессинг и ошибались, либо начинали атакой длинной передачей, что кажется не очень продуктивной идеей в связи с традиционно не самой высокой атакой "Челси" в текущем сезоне.

Отсутствие баланса в атаке "Челси" было связано не только с тем, что против них использовали высокий прессинг. В то время как соперники, подобные "Тоттенхэму", рушили атаки "аристократов" как можно быстрее, некоторые оппоненты и вовсе садились назад, отдавая мяч "Челси". Интересно, что в текущем сезоне команда Сарри владела мячом в среднем 61,1% игрового времени, что больше, чем было у "Наполи". Этот факт только подчеркивает то, что множество соперников, в том числе из нижней части таблицы, не видят нужды прессинговать Луиза, Рюдигера и Жоржиньо, предпочитая оставаться на своей половине поля. Это связано с тем, что у Сарри и компании не было достаточно ресурсов, чтобы прорывать плотные оборонительные блоки. Часто их прорыв приводит к отсутствию компактности, что, с одной стороны, усложняет способность сыграть в комбинационный футбол, а с другой – открывает больше пространства для контратак соперника.

Наверное, самым главным стилистическим отличием двух команд Сарри – "Челси" и "Наполи" – является то, что "аристократы" сравнительно меньше движутся в сторону или вокруг мяча, предпочитая стоять на месте в своих позициях, а не поддерживать игрока, который владеет игровым снарядом. Как следствие, сразу несколько компонентов "Саррибола", включая постоянную смену позиций между игроками и обязательный выигрыш центра поля, совершенно не прослеживаются. Чтобы решить множество из атакующих проблем, Сарри решил прибегнуть к старому знакомому по фамилии Игуаин. Первоначально, роль атакующего наконечника исполнял Мората, но его не лучшее физическое состояние и отсутствие голов вынудило прибегнуть к радикальным методам. Игуаин подходил на роль форварда "Челси" по всем характеристикам, но, как и Мората, не смог обеспечить ожидаемый объем работы и ожидаемый уровень игры. Кажется, что единственной причиной, по которой на него все еще рассчитывают, является голевой рекорд в Серии "А", установленный несколько лет назад.

В итоге, лучшим вариантом для атаки все еще остается Оливье Жиру, который с возрастом начинает все больше напоминать "столба". Француз мало продуктивен в атакующих действиях, но обладает необходимыми габаритами, чтобы: (а) выигрывать мячи после выноса защитников; (б) бороться на втором этаже, когда идет подача в штрафную. Во всей этой ситуации Сарри использовал компромиссный вариант и использовал на позиции форварда Эдена Азара. Решение могло быть оправдано тем, что подобный тип футболиста играл в атаке Сарри в его последнем сезоне в "Наполи", и, как мы помним, на протяжении большей части сезона Дрис Мертенс был неплох. Однако, Азар на позиции форварда в "Челси" – это сразу два зла, ибо Сарри одновременно терял хорошего вингера и не находил хорошего форварда для английских реалий. Сказать, что атакующая игра Сарри в текущем сезоне разочаровала – это ничего не сказать. Даже статистические показатели выглядят весьма противоречиво – в 37 матчах "аристократы" забили 63 гола. С одной стороны, это почти 2 мяча за игру, а с другой – это меньше, чем у любой другой команды в пределах первой шестерки, и даже безнадежный "Манчестер Юнайтед", который при Моуринью почти не играл в атаку, на данном этапе забил на 2 гола больше.

И горь Малиенко | soccernews.ru