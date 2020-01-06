Сарри: "В матче с "Кальяри" увидел то, что хотел видеть"

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Сарри: "В матче с "Кальяри" увидел то, что хотел видеть"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал победный матч команды в рамках 18-го тура Серии А с "Кальяри" (4:0).

"Мы провели 90 минут этого матча как 45 минут в других. Результат и качество, которые показывала команда до этого сегодня был ярче выражены на протяжении более длительного периода времени. Сегодня я увидел то, что хотел видеть", - сказал Сарри.

В составе туринского клуба хет-трик оформил Криштиану Роналду. Еще один гол в свой актив записал Гонсало Игуаин.

"Ювентус" лидирует в Серии А.

А еще: Хет-трик Роналду вывел "Ювентус" на первое место в Серии А| http://soccernews.ru
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