Сарри ведет переговоры с "Челси" по поводу расторжения контракта

Теги маурицио сарричелсирома

Сарри ведет переговоры с "Челси" по поводу расторжения контракта

Маурицио Сарри все еще надеется покинуть "Челси" по окончании сезона, сообщает журналист Алессандро Вокалелли.

По данным источника, итальянский специалист ведет переговоры с лондонским клубом по поводу расторжения контакта. Его соглашение с "Челси" рассчитано до 2021 года.

"Мне сообщили, что Сарри станет новым тренером "Ромы", поэтому он делает все возможное, чтобы уйти из "Челси", - сказал журналист. 

60-летний тренер возглавил "Челси" летом 2018 года. В последние несколько недель фанаты высказывают недовольство специалистом и просят его отставки. Лондонцы располагаются на 3 месте в турнирной таблице АПЛ, что дает им право участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. 

Не пропустите: Сарри в Лиге Чемпионов, но игра "Челси" никуда не годится. Разбираем почему! Часть 1 | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Названы претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов