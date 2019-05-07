Сарри ведет переговоры с "Челси" по поводу расторжения контракта

Маурицио Сарри все еще надеется покинуть "Челси" по окончании сезона, сообщает журналист Алессандро Вокалелли.

По данным источника, итальянский специалист ведет переговоры с лондонским клубом по поводу расторжения контакта. Его соглашение с "Челси" рассчитано до 2021 года.

"Мне сообщили, что Сарри станет новым тренером "Ромы", поэтому он делает все возможное, чтобы уйти из "Челси", - сказал журналист.

60-летний тренер возглавил "Челси" летом 2018 года. В последние несколько недель фанаты высказывают недовольство специалистом и просят его отставки. Лондонцы располагаются на 3 месте в турнирной таблице АПЛ, что дает им право участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Не пропустите: Сарри в Лиге Чемпионов, но игра "Челси" никуда не годится. Разбираем почему! Часть 1 | http://soccernews.ru