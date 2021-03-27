Сарри ведёт переговоры с турецким топ-клубом

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Известный итальянский тренер Маурицио Сарри может продолжить карьеру в Турции.

По информации Football Italia, в услугах 62-летнего специалиста очень заинтересован "Фенербахче", уволивший накануне наставника Эрола Булута.

Сообщается, что стороны уже вели переговоры, а на следующей неделе продолжат обсуждать возможное сотрудничество.

Сарри сделал себе имя в "Наполи", после чего ещё успел поработать в "Челси" и "Ювентусе".

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