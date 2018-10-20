Сарри вошел в историю "Челси"

"Челси" спас ничью в игре с "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Squawka, Маурицио Сарри вошел в историю клуба, как первый наставник, при котором "Челси" ни разу не проиграл в первых девяти турах АПЛ.

Отметим, что Жозе Моуринью и Луис Фелипе Сколари имели 8 игр без поражений.

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