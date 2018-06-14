Сарри возглавит "Челси" в ближайшие дни

Маурицио Сарри в ближайшее время подпишет контракт с лондонским "Челси".

Как сообщает источник, владелец лондонского клуба Роман Абрамович принял решение расстаться с нынешним наставником команды Антонио Конте.

Отмечается, что в клубе вопрос о назначении Сарри на пост главного тренера "Челси" решен полностью.

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