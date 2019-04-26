Сарри, возможно, возглавит "Милан"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри по окончании этого сезона может сменить клуб. Об этом информирует Calciomercato.

По данным источника на 60-летнего специалиста претендует "Милан", который намерен уволить нынешнего тренера Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что итальянец также может стать наставником "Ромы" или "Интера".

Сарри возглавил "Челси" 14 июля 2018 года. В нынешнем сезоне лондонский клуб располагается на 4 позиции в турнирной таблице, имея в активе 67 баллов.

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