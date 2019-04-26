Сарри, возможно, возглавит "Милан"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри по окончании этого сезона может сменить клуб. Об этом информирует Calciomercato.
По данным источника на 60-летнего специалиста претендует "Милан", который намерен уволить нынешнего тренера Дженнаро Гаттузо.
Ранее сообщалось, что итальянец также может стать наставником "Ромы" или "Интера".
Сарри возглавил "Челси" 14 июля 2018 года. В нынешнем сезоне лондонский клуб располагается на 4 позиции в турнирной таблице, имея в активе 67 баллов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
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|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
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|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
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|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
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|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
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|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14