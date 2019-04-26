Сарри, возможно, возглавит "Милан"

Теги маурицио сарримиланинтер миланчелсирома

Сарри, возможно, возглавит "Милан"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри по окончании этого сезона может сменить клуб. Об этом информирует Calciomercato.

По данным источника на 60-летнего специалиста претендует "Милан", который намерен уволить нынешнего тренера Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что итальянец также может стать наставником "Ромы" или "Интера".

Сарри возглавил "Челси" 14 июля 2018 года. В нынешнем сезоне лондонский клуб располагается на 4 позиции в турнирной таблице, имея в активе 67 баллов.

Не пропустите: Запасные "Бернли" обозвали Сарри "сраным итальяшкой". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2011-2015)

Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2011-2015)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд Уотфорд 35 50
9 Эвертон Эвертон 35 49
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 35 37
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов