Сарри впервые прокомментировал назначение на пост тренера "Ювентуса"

Новый наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался о своём переходе из "Челси" в туринский клуб.

"В "Наполи" я выкладывался на сто процентов. Потом у меня возникли сомнения и я решил попробовать свои силы в АПЛ. Теперь же лучший итальянский клуб на сегодняшний день дал мне возможность вернуться в родную страну. Это является венцом очень долгой карьеры.

Я никогда не видел такой решимости со стороны руководства взять в команду тренера. Прекрасное отношение, которое убедило меня. Это были сильные ощущения. В течение трёх лет я просыпался с мыслью о том, как обыграть "Ювентус". К сожалению, нам так и не удалось это сделать. Теперь настало время думать о победах "Ювентуса", - сказал Сарри на своей первой пресс-конференции.

Напомним, что 60-летний специалист сменил у руля "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Стороны заключили контракт до 2022 года. Зарплата Сарри составит 6-7 миллионов евро за сезон.

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