Сарри впервые прокомментировал назначение на пост тренера "Ювентуса"
Новый наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался о своём переходе из "Челси" в туринский клуб.
"В "Наполи" я выкладывался на сто процентов. Потом у меня возникли сомнения и я решил попробовать свои силы в АПЛ. Теперь же лучший итальянский клуб на сегодняшний день дал мне возможность вернуться в родную страну. Это является венцом очень долгой карьеры.
Я никогда не видел такой решимости со стороны руководства взять в команду тренера. Прекрасное отношение, которое убедило меня. Это были сильные ощущения. В течение трёх лет я просыпался с мыслью о том, как обыграть "Ювентус". К сожалению, нам так и не удалось это сделать. Теперь настало время думать о победах "Ювентуса", - сказал Сарри на своей первой пресс-конференции.
Напомним, что 60-летний специалист сменил у руля "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
Стороны заключили контракт до 2022 года. Зарплата Сарри составит 6-7 миллионов евро за сезон.
Не пропустите: "Наполи" хочет испортить презентацию Сарри в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17