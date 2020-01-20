Сарри: "Время от времени Роналду может создавать проблемы"
Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался о лидере атак своей команды Криштиану Роналду.
"Это футболист мирового класса. Да, время от времени Криштиану может создавать проблемы, но при этом он способен решить сто из них. Это нужно принимать во внимание и работать в соответствии с его качествами", - цитирует Сарри Football Italia.
Напомним, что в ноябре между тренером и звёздным форвардом возник конфликт на фоне того, что последнего дважды заменили по ходу матча.
Сарри утверждал, что Роналду требовался дополнительный отдых из-за повреждения колена, однако игрок уехал в расположение сборной Португалии и продемонстрировал отличную игру в двух поединках квалификации Евро-2020.
В итоге стороны пришли к компромиссу и нападающий к декабрю набрал впечатляющую форму - он забивает уже в 7 матчах Серии А подряд.
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