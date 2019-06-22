Сарри встретился с Роналду, чтобы обсудить планы на сезон-2019/20

Новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри встретился с нападающим команды Криштину Роналду, который сейчас в отпуске. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 60-летний специалист и португалец обсуждали планы на предстоящий сезон. Сарри рассказал футболисту о том, на какой позиции он его видит.

Итальянец думает, что Роналду должен быть центрфорвардом. По мнению тренера, это поможет ему забивать около 40 голов за сезон.

Напомним, Сарри возглавил "Ювентус" 16 июня 2019 года.

В прошедшем сезоне нападающий забил 28 мячей за клуб в 43 матчах во всех турнирах.

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