Сарри встретился с Роналду, чтобы обсудить планы на сезон-2019/20

Теги ювентусмаурицио саррикриштиану роналду

Сарри встретился с Роналду, чтобы обсудить планы на сезон-2019/20

Новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри встретился с нападающим команды Криштину Роналду, который сейчас в отпуске. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. 

По данным источника, 60-летний специалист и португалец обсуждали планы на предстоящий сезон. Сарри рассказал футболисту о том, на какой позиции он его видит.

Итальянец думает, что Роналду должен быть центрфорвардом. По мнению тренера, это поможет ему забивать около 40 голов за сезон.

Напомним, Сарри возглавил "Ювентус" 16 июня 2019 года.

В прошедшем сезоне нападающий забил 28 мячей за клуб в 43 матчах во всех турнирах.

Не пропустите: Президент "Наполи": "Желаю Сарри ничего не выиграть с "Ювентусом" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" планирует создать женскую команду

"Реал" планирует создать женскую команду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов