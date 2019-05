Сарри выиграл первый трофей в карьере в 60 лет

В среду, 29 мая, "Челси" разгромил "Арсенал" (4:1) и выиграл Лигу Европы. Для 60-летнего Маурицио Сарри этот трофей стал первым в карьере итальянца.

Ранее специалист возглавлял "Верону", "Перуджу", "Гроссето", "Алессандрию", "Сорренто", "Эмполи" и "Наполи".

Maurizio Sarri’s trophy record by club:



✖️ Hellas Verona

✖️ Perugia

✖️ Grosseto

✖️ Alessandria

✖️ Sorrento

✖️ Empoli

✖️ Napoli

Chelsea



He finally has his first major title. pic.twitter.com/lfhRdKlw9S