Сарри выразил надежду на улучшение игры Роналду

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Сарри выразил надежду на улучшение игры Роналду

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри оценил игру португальского нападающего Криштиану Роналду в последних матчах.

"Мы говорили с ним перед матчами с "Миланом" и "Наполи". Он забил 700 голов, играя более широко, чем обычные центральные нападающие. Таков его стиль игры.

Вчера я общался с Криштиану. Надеюсь, что завтра или через неделю он вновь заиграет на своем привычном фантастическом уровне. Просто сейчас он находится в плохой форме", - приводит слова Сарри в интервью Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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