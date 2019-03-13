Сарри высказался о будущем Азара в "Челси"



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поделился мнением о слухах о переходе бельгийского полузащитника Эдена Азара в мадридский "Реал". Ранее бельгиец не раз заявлял о своем желании перейти в королевский клуб и поработать под руководством Зинедина Зидана.

"О Зидане, я думаю, вам лучше спросить у самого Азара. Я пока ничего не знаю. Я с Эденом о Зидане не говорил. Я не беспокоюсь, поскольку хочу видеть в своей команде лишь тех игроков, которые хотят играть за "Челси". Поэтому я не могу волноваться", - сказал Сарри.

Напомним, что контракт Азара с "Челси" истекает летом 2020 года и футболист отказывается его продлевать. Хавбек входит в сферу интересов "Реал", но приобрести его будет сложно из-за трансферного запрета "Челси".

В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

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