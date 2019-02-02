Сарри высказался о физическом состоянии Игуаина

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Сарри высказался о физическом состоянии Игуаина

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри дал оценку физическому состоянию новичка своей команды Гонсало Игуаина.

"Сейчас Игуаин не в лучшей форме. Он провёл всего несколько матчей за последние полтора месяца. Это связано с травмой спины, которая его беспокоит, и трансфером. Задача Гонсало - побыстрее набрать физические кондиции, и мы уверены, что ему это по силам" - приводит слова Сарри Calciomercato. 

Напомним, что "Челси" арендовал 31-летнего Игуаина до лета 2019 года. После перехода аргентинец принял участие в двух матчах, проведя на поле 65 минут. За это время он не нанёс ни одного удара по воротам соперников "синих", зато угодил в два офсайда.

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