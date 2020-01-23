Сарри высказался о форме Роналду

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри оценил игру ведущего форварда своей команды Криштиану Роналду.

"Он находится в превосходной физической и психологической форме, поэтому забивает с завидным постоянством. Не знаю, в чём Криштиану мог бы прибавить в индивидуальном плане, разве что в оборонительных моментах. Если кому-то и отдавать должное за его нынешнюю форму, то не мне, а его маме. Благодаря ей Роналду стал примером для подражания", - цитирует Сарри Football Italia.

Стоит отметить, что звёздный португалец, которому в феврале исполнится 35 лет, отличился во всех матчах 2020 года.

Всего в текущем сезоне Роналду провёл 25 игр за "Ювентус", забил 19 голов и сделал 3 ассиста.

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