Сарри высказался о форме Роналду
Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри оценил игру ведущего форварда своей команды Криштиану Роналду.
"Он находится в превосходной физической и психологической форме, поэтому забивает с завидным постоянством. Не знаю, в чём Криштиану мог бы прибавить в индивидуальном плане, разве что в оборонительных моментах. Если кому-то и отдавать должное за его нынешнюю форму, то не мне, а его маме. Благодаря ей Роналду стал примером для подражания", - цитирует Сарри Football Italia.
Стоит отметить, что звёздный португалец, которому в феврале исполнится 35 лет, отличился во всех матчах 2020 года.
Всего в текущем сезоне Роналду провёл 25 игр за "Ювентус", забил 19 голов и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Роналду отметился голом в 15-м из 17 клубных турниров, в которых принимал участие. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|51
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|20
|35
|6
|Кальяри
|20
|30
|7
|Парма
|20
|28
|8
|Милан
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|19
|26
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Болонья
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|СПАЛ
|20
|15
|19
|Брешия
|20
|15
|20
|Дженоа
|20
|14