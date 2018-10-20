Сарри высказался о конфликте своего ассистента и Моуринью

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Сарри высказался о конфликте своего ассистента и Моуринью

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри рассказал о конфликте своего ассистента с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в концовке очного матча девятого тура АПЛ.

"Я не видел, что произошло, но посчитал необходимым поговорить с Жозе. Есть понимание, что мы повели себя неправильно. Я сразу же разобрался в этой ситуации, пообщавшись со своим помощником" - приводит слова Сарри BBC.

Напомним, что стычка между Моуринью и членом тренерского штаба "Челси" произошла из-за чрезмерно эмоциональной реакции последнего на гол "синих" в концовке матча. При этом радовался представитель лондонской команды в технической зоне соперника.

Не пропустите: Моуринью прокомментировал стычку с тренером "Челси". | http://soccernews.ru

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