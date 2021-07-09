Сарри высказался о назначении Моуринью в "Рому"

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Сарри высказался о назначении Моуринью в "Рому"Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри высказался о Жозе Моуринью, главном тренере "Ромы".

"Не вижу большого дуализма в Моуринью. Я встретился с ним, он прекрасный персонаж. Жозе мне до сих пор нравится.

Он выиграл гораздо больше, чем я, у него лучше родословная, чем у меня, однако это ничего не значит.

В дерби мы сделаем все возможное, чтобы разобраться на поле", – сказал Сарри.

Напомним, что римское дерби между "Лацио" и "Ромой" является одним из самых принципиальных противостояний в мировом футболе.

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