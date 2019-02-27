Сарри высказался о последних результатах "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри высказался о последних результатах своей команды.

"В начале сезона у команды было больше энтузиазма. За счёт этого нам удавалось компенсировать ошибки. Потом какое-то время мы играли без энтузиазма. Наверное, мы устали психологически", - приводит слова Сарри официальный сайт "синих".

Стоит отметить, что "Челси" в последних семи матчах потерпел четыре поражения. При этом победы "пенсионеры" добыли в поединках с заведомыми аутсайдерами - с "Хаддерсфилдом" и дважды с "Мальме".

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