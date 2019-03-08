Сарри высказался о разгромной победе над киевским "Динамо" в Лиге Европы
Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри дал комментарии после крупной победы своей команды над киевским "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
"Мы добыли отличный результат. Нам удалось не пропустить дома, что крайне важно в плей-офф. Тем не менее, мы могли забить больше, особенно в первом тайме. Нам следует проявить осторожность. Если хотим пройти дальше, в ответной игре необходимо продемонстрировать максимальную концентрацию. Пропущенный гол может многое изменить. Поэтому нам необходимо должным образом настроиться на второй матч", - цитирует Сарри официальный сайт "синих".
Напомним, что "Челси" разгромил "Динамо" со счётом 3:0. Ответный поединок состоится 14 марта в Киеве.
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