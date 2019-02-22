Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри высказался о слухах, сватающих его в "Рому".

"У меня действующий контракт с "Челси", который рассчитан в том числе и на следующий сезон. Поэтому это невозможно", - цитирует Сарри BBC.

Ранее сообщалось, что "Рома" хочет пригласить Сарри на тренерский мостик перед началом сезона 2019/2020.

Итальянский специалист находится на грани увольнения из "Челси". Его судьба решится по итогам финального матча Кубка лиги против "Манчестер Сити", который состоится в воскресенье, 24 февраля.

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