Сарри высказался о слухах, сватающих его в "Рому"
Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри высказался о слухах, сватающих его в "Рому".
"У меня действующий контракт с "Челси", который рассчитан в том числе и на следующий сезон. Поэтому это невозможно", - цитирует Сарри BBC.
Ранее сообщалось, что "Рома" хочет пригласить Сарри на тренерский мостик перед началом сезона 2019/2020.
Итальянский специалист находится на грани увольнения из "Челси". Его судьба решится по итогам финального матча Кубка лиги против "Манчестер Сити", который состоится в воскресенье, 24 февраля.
Не пропустите: "Челси" нацелился на перспективного игрока "Ромы". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Россия закрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА
-
"Реал" договорился с Модричем о продлении контракта
-
Азмун стал лучшим иранским бомбардиром в истории еврокубков
-
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы начнётся в 15:00 мск
-
УЕФА назвала команду, которая не станет соперником "Зенита" и "Краснодара" в плей-офф Лиги Европы
Лента новостей
-
Официально: Дюков - новый президент РФС
-
Боярский прокомментировал победу "Зенита" над "Фенербахче"
-
Кокорин обратился к Дзагоеву
-
Девушка дня: Карла Перейра - красавица-жена "тренера с яйцами" Диего Симеоне
-
Россия закрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА
-
Гаттузо рассказал о своём отношении к критике
-
Тренер "Байера": "Мы заслуженно вылетели из Лиги Европы"
-
"Реал" договорился с Модричем о продлении контракта
-
Сарри высказался о слухах, сватающих его в "Рому"
-
Азмун стал лучшим иранским бомбардиром в истории еврокубков
-
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы начнётся в 15:00 мск
-
Семак назвал переломный момент матча "Зенит" - "Фенербахче"
-
1
Защитник "Лиона": "Против Мбаппе было играть сложнее, чем против Месси"
-
УЕФА назвала команду, которая не станет соперником "Зенита" и "Краснодара" в плей-офф Лиги Европы
-
Черчесов поддержал Алана Дзагоева
-
Азмун вошёл в число претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
-
"Краснодар" выложил фотографию из раздевалки после матча с "Байером"
-
Тренеру "Челси" потребовалась госпитализация
-
Феллаини: "Я больше не мечтаю о возвращении в европейский футбол"
-
Тренер "Краснодара" прокомментировал выход в 1/8 финала Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11