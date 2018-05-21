Сарри высказался о том, где хочет продолжить карьеру

Теги наполимаурицио сарри

Сарри высказался о том, где хочет продолжить карьеруГлавный тренер "Наполи" Маурицио Сарри пока не принял решение о своем будущем, но точно не собирается работать в Италии.

"Президент клуба Аурэлио де Лаурентис сказал, что время вышло. Он в какой-то степени прав, потому что должен планировать следующий сезон. Над ответом я подумаю вместе с семьей, постараюсь сделать это быстро. Если я уйду из "Наполи", то это точно будет не итальянская команда", - отметил наставник.

Читайте: Сарри не интересует работа в "Зените"   | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов