Сарри высказался о том, где хочет продолжить карьеру

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри пока не принял решение о своем будущем, но точно не собирается работать в Италии.

"Президент клуба Аурэлио де Лаурентис сказал, что время вышло. Он в какой-то степени прав, потому что должен планировать следующий сезон. Над ответом я подумаю вместе с семьей, постараюсь сделать это быстро. Если я уйду из "Наполи", то это точно будет не итальянская команда", - отметил наставник.

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