Сарри высказался о трансферных планах "Ювентуса"

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Сарри высказался о трансферных планах "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от трансферной деятельности клуба в текущее межсезонье.

"У меня нет желания сильно отвлекаться на трансферные вопросы. Пусть этим занимается руководство клуба. У нас много игроков на определённых позициях, но значительно меньше на других.

Сейчас в "Ювентусе" семь футболистов с травмами, а пятеро ещё не вернулись из сборных. Думаю, что клуб до конца трансферного окна будет пытаться кого-то купить, но при этом мы должны и кого-то продать", - цитирует Сарри Goal.com.

Стоит отметить, что этим летом "старая синьора" уже подписала 7 игроков - это Джанлуиджи Буффон, Маттейс де ЛигтМерих ДемиралКристиан РомероЛука Пеллегрини, Аарон Рэмзи и Адриан Рабьо.

На этих футболистов клуб суммарно потратил более 150 миллионов евро.

Не пропустите: Между Роналду и Сарри произошел конфликт во время матча "Ювентус" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
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