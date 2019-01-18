Сарри высказался о возможном переходе Игуаина в "Челси"



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал информацию о том, что лондонский клуб может подписать нападающего "Милана" Гонсало Игуаина, который уже попрощался с одноклубниками.

"Не знаю, близок ли Игуаин к переходу в "Челси". Пару недель назад я общался с Мариной (Директор "Челси" Марина Грановская - прим. Soccernews.ru). Она знает, что мне нужно. Уверен, что она занимается вопросом. Поэтому сейчас я сконцентрирован на матчах и тренировках", - приводит слова Сарри твиттер журналиста Низаара Кинселлы.

Ранее сообщалось, что "Челси" близок к аренде 31-летнего Игуаина на полгода с правом последующего выкупа.

Не пропустите: "Челси" нашел замену Фабрегасу в Примере. | http://soccernews.ru