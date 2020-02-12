Сарри высказался о возможном переходе Месси в "Ювентус"

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Сарри высказался о возможном переходе Месси в "Ювентус"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал информацию о том, что туринский клуб может подписать аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси

"Вы меня спрашиваете о Месси, который является игроком топ-класса, и у него имеется действующий контракт с "Барселоной". Что бы я не сказал, мой ответ будет неправильным. Будь я одним из руководителей "Барселоны", то сказал бы: "Какого черта хочет этот Сарри?" Поэтому лучше я промолчу", - приводит слова Сарри Omnisport News.

Ранее сообщалось, что 32-летний Месси может покинуть "Барселону" по окончании сезона из-за конфликта с руководством каталонского клуба. Интерес к нему, кроме "Ювентуса", проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Интер" и ПСЖ.

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