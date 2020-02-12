Сарри высказался о возможном переходе Месси в "Ювентус"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал информацию о том, что туринский клуб может подписать аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"Вы меня спрашиваете о Месси, который является игроком топ-класса, и у него имеется действующий контракт с "Барселоной". Что бы я не сказал, мой ответ будет неправильным. Будь я одним из руководителей "Барселоны", то сказал бы: "Какого черта хочет этот Сарри?" Поэтому лучше я промолчу", - приводит слова Сарри Omnisport News.
Ранее сообщалось, что 32-летний Месси может покинуть "Барселону" по окончании сезона из-за конфликта с руководством каталонского клуба. Интерес к нему, кроме "Ювентуса", проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Интер" и ПСЖ.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14