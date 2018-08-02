Сарри высказался о возможном уходе из "Челси" Куртуа и Азара

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался о возможном уходе из клуба вратаря Тибо Куртуа и вингера Эдена Азара.

"Мы говорим об игроках высочайшего уровня, и каждый клуб хотел бы сохранить таких футболистов в своём составе. Мы делаем всё, что возможно, в этом направлении" - цитирует Сарри официальный сайт "синих".

Напомним, что главным претендентом на Куртуа и Азара считается мадридский "Реал".

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