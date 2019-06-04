Сарри высказался о возможной работе с "Ювентусом" после "Наполи"

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Сарри высказался о возможной работе с "Ювентусом" после "Наполи"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Ювентус".

"У нас, итальянцев, очень сильная связь с домой. Нам всегда чего-то не хватает за границей. Мне не хватает друзей, родителей, которых я редко вижу. Я понимаю, что не смогу долго тренировать, мне возраст говорит об этом возраст. 

В Неаполе знают, как я люблю местных жителей. В прошлом году я покинул Италию, чтобы не работать в другом клубе Серии А. Когда ты в команде, ты должен быть на 110 процентов лоялен к ней. Но если клуб уволит тебя, то что остается? Зачем хранить верность бывшей жене? Тотти был последним символом клуба. Больше таких не будет", - приводит слова Сарри Vanity Fair.

Не пропустите: "Ювентус" готов платить Сарри 6-7 миллионов евро в год. | http://soccernews.ru
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