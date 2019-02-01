Сарри высказался о возможных изменениях в игре "Челси"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри отреагировал на несколько поражений клуба в последних матчах.
"Я не буду ничего изменять. Команда должна освоить мой футбол и когда игроки добьются в этом совершенства, тогда и подумаем о каких-нибудь изменениях" - приводит слова Сарри The Guardian.
Напомним, что "Челси" уступил "Арсенал" (0:2) и "Борнмуту" (0:4) в двух последних турах АПЛ.
После 24 туров "Челси" занимает 5-ю позицию в АПЛ и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11