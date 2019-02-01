Сарри высказался о возможных изменениях в игре "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри отреагировал на несколько поражений клуба в последних матчах.

"Я не буду ничего изменять. Команда должна освоить мой футбол и когда игроки добьются в этом совершенства, тогда и подумаем о каких-нибудь изменениях" - приводит слова Сарри The Guardian.

Напомним, что "Челси" уступил "Арсенал" (0:2) и "Борнмуту" (0:4) в двух последних турах АПЛ.

После 24 туров "Челси" занимает 5-ю позицию в АПЛ и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.

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