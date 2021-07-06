Сарри высказался об уходе из "Ювентуса" в 2020

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Сарри высказался об уходе из "Ювентуса" в 2020Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри поделился мнением о своем увольнении из "Ювентуса" в 2020 сразу после выигранного чемпионата Италии.

"Мое скудетто было воспринято как должное как в "Ювентусе", так и за его пределами. Мы выиграли титул и не отпраздновали его. Каждый пошел на ужин своей дорогой. 

Может быть, сейчас они провели идеальный год. Четвертое место, которое, как я видел, они праздновали. Может, условия для этого были идеальными", – сказал Сарри в интервью Sport Italia.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Ювентус" лишь в последнем туре сумел обеспечить себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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