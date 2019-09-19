Сарри высказался об упущенной победе над "Атлетико"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал ничью с "Атлетико" в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Думаю, "Ювентус" хорошо сыграл, но результат для нас с привкусом горечи, потому что мы думали, что уже всё в наших руках. Нам нужно уделять больше внимания и больше концентрироваться при стандартных положениях. Мы поработаем над этим", - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Ювентус" к 65-й минуте выигрывал у "Атлетико" со счётом 2:0, однако "матрасники" успели отыграться, восстановив паритет на 90-й минуте.

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