Сарри высказался перед матчем против "Локомотива"
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча против московского "Локомотива" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
"После смены тренера это совсем другая команда. Из-за этого для нас будет сложно, потому что мы не можем использовать те же наработки, что и в домашнем матче.
«Локомотиву» нужно пройти через эту игру, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Но и нам тоже нужно набирать свои очки. Это будет сложная игра, возможно, даже открытая, в теории, потому что результат нужен всем", - сказал Сарри.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17