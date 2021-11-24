Сарри высказался перед матчем против "Локомотива"

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча против московского "Локомотива" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"После смены тренера это совсем другая команда. Из-за этого для нас будет сложно, потому что мы не можем использовать те же наработки, что и в домашнем матче.

«Локомотиву» нужно пройти через эту игру, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Но и нам тоже нужно набирать свои очки. Это будет сложная игра, возможно, даже открытая, в теории, потому что результат нужен всем", - сказал Сарри.

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