Сарри: "Я бы хотел попробовать себя в иностранной лиге"

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Сарри: "Я бы хотел попробовать себя в иностранной лиге"

Наставник "Наполи" Маурицио Сарри высказался о футболе в Италии.

"Я бы хотел попробовать себя в иностранной лиге. Если бы пришлось выбирать прямо сейчас, я бы заинтересовался Испанией и Францией. К сожалению, итальянский футбол очень сильно отстает в плане инфраструктуры. Просто немыслимо, что мы в Италии не можем найти деньги, чтобы улучшить ситуацию.

То, что наши поля находятся в самом плохом состоянии - неоспоримый факт. И это правда, что 98 процентов футболистов раздражает, что игры могут начинаться в 12:30 в воскресенье. Я всегда говорю то, что думаю" - приводит слова Сарри Football Italia.

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