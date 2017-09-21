Сарри: "Я хочу, чтобы Мертенс испытывал животный голод по забитым мячам"

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Сарри: "Я хочу, чтобы Мертенс испытывал животный голод по забитым мячам"

Наставник "Наполи" Маурицио Сарри после победы над "Лацио" (4:1) похвалил форварда команды Дриса Мертенса.

"Мертенс забил гол по-настоящему мирового уровня. Такие голы дают сильные эмоции. Дрис становится все лучше и лучше и превращается в футболиста мирового уровня. Я хочу, чтобы он испытывал животный голод по забитым мячам. Откровенно говоря, мне повезло, что я открыл в нем талант центрального нападающего.
Мне пришлось его поставить на эту позицию когда повреждение получил Аркадиуш Милик. Мы не думали, что это так обернется. Жаль, что мы раскрыли его способности в этом плане лишь к 28 годам, ведь он мог выступать на мировом уровне многие годы" - приводит слова Сарри Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Лацио" - "Наполи". | http://soccernews.ru

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