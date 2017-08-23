Сарри: "Я хотел бы сыграть против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд"
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри пообщался с прессой после победы над "Ниццей" (2:0) в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Специалист уверен, что его команда заслужила право играть в групповой стадии турнира.
"Я хотел бы сыграть против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Надеюсь хорошо преуспеть как в Европе, так и в Италии. Я похвалил своих игроков, а затем через 30 секунд сказал, что они сразятся с "Аталантой" в эти выходные. Было бы плохо, если бы мы пропустили Лигу чемпионов. Теперь нам нужно держать эмоции под контролем, потому что они могут повести нас по неправильному пути. Однако мои парни заслужили Лигу чемпионов. Некоторые могли быть в отпуске в начале июля, но они отказались от дополнительного отдыха, чтобы тренироваться с командой", - сказал он.
Читайте: Сарри использует спутниковые технологии на тренировках "Наполи" | http://soccernews.ru
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