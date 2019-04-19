Сарри: "Я не хочу играть в финале Лиги Европы"
Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от решающих матчей текущего розыгрыша Лиги Европы.
Напомним, что в 1/2 финала турнира "синие" сыграют с "Айнтрахтом", а в случае выхода в финал - с победителем пары "Арсенал" - "Валенсия".
"Конечно, мы рады, поскольку выйти в полуфинал Лиги Европы непросто. В следующем раунде плей-офф нам точно будет трудно. Нужно хорошо подумать о полуфинальных матчах и досконально изучить соперника, чтобы пройти дальше. Хотим выиграть турнир, но знаем, что это будет сложно.
"Айнтрахт" - отличная команда, за которую выступает замечательный нападающий Лука Йович. В другом полуфинале тоже встретятся две хорошие команды. Для меня очень важно выйти в финал. Но я не хочу играть в финале. Я хочу выиграть финал", - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.
Не пропустите: Впервые в карьере Сарри вышел в полуфинал еврокубкового турнира. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Сарри: "Я не хочу играть в финале Лиги Европы"
-
Рауль включил Нойера, Роналду и Месси в свою команду мечты
-
Маркизио высказался о вылете "Ювентуса" из Лиги Чемпионов
-
"Реал" близок к приобретению Йовича
-
"Зенит" добивается санкций против "Ростова"
-
МЛС объявила о расширении лиги до 30 команд
-
Прогнозы на главные матчи выходных
-
Давид Луис сфотографировался со своим двойником из "Славии"
-
"Арсенал" интересуется хавбеком "Хоффенхайма"
-
Сане и Жезус хотят уйти из "Манчестер Сити"
-
Филипе Луис сделал выбор между "Барселоной" и "Боруссией"
-
"Челси" стал вторым клубом АПЛ, забившим 100 голов в текущем сезоне
-
"Интер" намерен переманить лидера "Ромы"
-
Ривалдо хочет, чтобы Неймар перешёл в "Барселону" или "Реал"
-
"Тоттенхэм" определился с трансферным бюджетом на лето
-
Влашич назвал кумира детства
-
Моуринью дал оценку игре де Лигта
-
Впервые в карьере Сарри вышел в полуфинал еврокубкового турнира
-
Почеттино назвал самый счастливый момент в тренерской карьере
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3