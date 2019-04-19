Сарри: "Я не хочу играть в финале Лиги Европы"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от решающих матчей текущего розыгрыша Лиги Европы.

Напомним, что в 1/2 финала турнира "синие" сыграют с "Айнтрахтом", а в случае выхода в финал - с победителем пары "Арсенал" - "Валенсия".

"Конечно, мы рады, поскольку выйти в полуфинал Лиги Европы непросто. В следующем раунде плей-офф нам точно будет трудно. Нужно хорошо подумать о полуфинальных матчах и досконально изучить соперника, чтобы пройти дальше. Хотим выиграть турнир, но знаем, что это будет сложно.

"Айнтрахт" - отличная команда, за которую выступает замечательный нападающий Лука Йович. В другом полуфинале тоже встретятся две хорошие команды. Для меня очень важно выйти в финал. Но я не хочу играть в финале. Я хочу выиграть финал", - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.

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