Сарри: "Я не понимаю, что произошло с нами в первые 30 минут"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассказал о причинах поражения от "Манчестер Сити" (1:2) в 3-м туре Лиги чемпионов.

По словам специалиста, на команду повлиял нереализованный пенальти.

"Я не понимаю, что произошло с нами в первые 30 минут. Мы дали сопернику слишком много пространства, и он был неумолим. В оставшееся время мы сыграли заметно лучше и были на одном уровне с "Манчестер Сити", а это кое что да значит. По нам больно ударил нереализованный в первом тайме пенальти, но мы восстановились и провели отличную вторую 45-минутку. Немногие на нашем месте смогли бы дать столь достойный отпор "Сити" в такой ситуации, доставить столько проблем, как мы. В общей сложности мы создали четыре голевых момента, а "Сити" - пять. Это подтверждает, что мы приехали сюда атаковать, пытаться навязывать свою игру. Думаю, что "Сити" - это серьезный претендент на победу в турнире. Они очень быстрые, играют тактически грамотно, хорошо готовы физически и морально. Если они сохранят свой уровень, то смогут пройти весь путь до самого конца", - сказал наставник.