Сарри: "Я не прошу покупать игроков за 100 миллионов евро"

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Сарри: "Я не прошу покупать игроков за 100 миллионов евро"
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри заявил, что он не вмешивается в работу команды на трансферном рынке.

"Бывает, что порой клуб покупает игроков, которых я даже не знаю. Но это нормально, так как я доверяю спортивному директору "Наполи". Я должен улучшать игру тех игроков, которые находятся в моем распоряжении. Я не прошу покупать игроков за 100 миллионов евро, это не является моей работой. Я занимаюсь другими вещами", - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что этим летом "Наполи" приобрел только полузащитника "Бордо" Адама Унаса за 10 миллионов евро.

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