Сарри: "Я не собираюсь оправдываться"

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Сарри: "Я не собираюсь оправдываться"

Наставник "Наполи" Маурицио Сарри подвел итоги матча с "Фиорентиной" (0:3).

"Я не собираюсь оправдываться. Сегодня мы проиграли из-за плохой игры в нашем исполнении. Мы обязаны реабилитироваться за это поражение на следующей неделе" - приводит слова Сарри Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Фиорентина" - "Наполи". | http://soccernews.ru

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