Сарри: "Я очень опасался, что нам попадется "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов"

Теги ювентусмаурицио сарриреал мадрид

Сарри: "Я очень опасался, что нам попадется "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, что переживал, что на жеребьевке Лиги Чемпионов им попадется мадридский "Реал".

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ туринцы встретятся с "Лионом".

"Пока нет смысла говорить о матче с "Лионом". До него 70 дней. Впереди трансферы и около 15 игр.

Я очень опасался, что нам попадется "Реал", - передает слова Сарри Mundo Deportivo.

"Ювентус" сыграет с "Лионом" в рамках турнира 26 февраля и 17 марта.

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