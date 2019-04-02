Сарри: "Я понимаю разочарование болельщиков"

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Сарри: "Я понимаю разочарование болельщиков"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает о предстоящем матче команды с "Брайтоном". Также специалист рассказал о реакции фанатов.

"Разумеется, я не доволен результатами команды. Сейчас я обеспокоен, такое бывает. Я понимаю разочарование болельщиков. Но мы не так уж и плохо играем. В этом сезоне мы победили 33 раза, думаю, в Англии такой результат только у "Ман Сити", - сказал Сарри.

Матч "Челси" - "Брайтон" пройдет 3 апреля. начало - в 21:45 (мск). 

"Челси" занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 60 баллов.

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