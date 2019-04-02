Сарри: "Я понимаю разочарование болельщиков"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает о предстоящем матче команды с "Брайтоном". Также специалист рассказал о реакции фанатов.
"Разумеется, я не доволен результатами команды. Сейчас я обеспокоен, такое бывает. Я понимаю разочарование болельщиков. Но мы не так уж и плохо играем. В этом сезоне мы победили 33 раза, думаю, в Англии такой результат только у "Ман Сити", - сказал Сарри.
Матч "Челси" - "Брайтон" пройдет 3 апреля. начало - в 21:45 (мск).
"Челси" занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 60 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Арсенал Лондон
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|31
|61
|5
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Эвертон
|32
|43
|10
|Уотфорд
|31
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14