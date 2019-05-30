Сарри: "Я заслужил остаться в "Челси"
Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри считает, что он не заслуживает увольнения из лондонского клуба.
"Я люблю английскую Премьер-лигу и мне повезло оказаться в "Челси", но в конце сезона надо сесть и переговорить с руководством клуба. Необходимо понять, что я могу сделать для "Челси" и что "Челси" может сделать для меня. Я считаю, что заслужил остаться в "Челси", но моего мнения недостаточно", - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.
Напомним, что 60-летний итальянец возглавил "Челси" прошлым летом, подписав контракт до 2021 года.
Под руководством Сарри "синие" финишировали на третьем месте в АПЛ, дошли до финала Кубка английской лиги и выиграли Лигу Европы.
Интерес к тренеру проявляют ряд клубов Серии А, в том числе туринский "Ювентус".
Не пропустите: Сарри прокомментировал победу "Челси" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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|38
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|Арсенал Лондон
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|Вулверхэмптон
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|Эвертон
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|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|Борнмут
|38
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|15
|Бернли
|38
|40
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|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16