Сарри: "Я заслужил остаться в "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри считает, что он не заслуживает увольнения из лондонского клуба.

"Я люблю английскую Премьер-лигу и мне повезло оказаться в "Челси", но в конце сезона надо сесть и переговорить с руководством клуба. Необходимо понять, что я могу сделать для "Челси" и что "Челси" может сделать для меня. Я считаю, что заслужил остаться в "Челси", но моего мнения недостаточно", - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 60-летний итальянец возглавил "Челси" прошлым летом, подписав контракт до 2021 года.

Под руководством Сарри "синие" финишировали на третьем месте в АПЛ, дошли до финала Кубка английской лиги и выиграли Лигу Европы.

Интерес к тренеру проявляют ряд клубов Серии А, в том числе туринский "Ювентус".

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