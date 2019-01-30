Сарри ярко высказался о будущем Азара

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Сарри ярко высказался о будущем Азара
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что бельгийскому полузащитнику Эдену Азару, возможно, стоит покинуть команду.

"Азару 28 лет. Если он хочет покинуть "Челси", то мне кажется, ему нужно сделать это Впрочем, я надеюсь, что он хочет остаться в команде. У него есть потенциал, чтобы стать лучшим игроком в Европе", - приводит слова Сарри Sky Sports.

Напомним, что Азар ранее неоднократно заявлял о своем желании перейти в "Реал". Контракт игрока с "Челси" истекает летом 2020 года и он отказывается его продлевать.

В нынешнем сезоне Азар провел за "Челси" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых пасов.

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