Сарри ярко высказался о лидере "Челси"

Теги челсиэден азармаурицио сарри

Сарри ярко высказался о лидере "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает об Эдене Азаре после домашнего матча 22-го тура АПЛ против "Ньюкасл Юнайтед" (2:1).

"На данный момент у нас хорошая оборона благодаря действиям Эдена Азара. Однако нам нужно научиться атаковать и с другими игроками.

Нам необходимо прибавлять при атаке в штрафной, когда мяч находится за ее пределами на фланге. У Эдена нет возможности всё время быть в штрафной", - сказал Сарри.  

В текущем сезоне Азар участвовал в 21 матче, в которых отметился 10 голами и 10 ассистами.

Не пропустите: Переход Паредеса в "Челси": появились новые данные| http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тренер "Уфы" войдет в штаб Семака

Тренер "Уфы" войдет в штаб Семака

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов