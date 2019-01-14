Сарри ярко высказался о лидере "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает об Эдене Азаре после домашнего матча 22-го тура АПЛ против "Ньюкасл Юнайтед" (2:1).

"На данный момент у нас хорошая оборона благодаря действиям Эдена Азара. Однако нам нужно научиться атаковать и с другими игроками.

Нам необходимо прибавлять при атаке в штрафной, когда мяч находится за ее пределами на фланге. У Эдена нет возможности всё время быть в штрафной", - сказал Сарри.

В текущем сезоне Азар участвовал в 21 матче, в которых отметился 10 голами и 10 ассистами.

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