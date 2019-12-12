Сарри ярко высказался о Роналду
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, что думает о форварде команды Криштиану Роналду.
"Роналду - превыше всего, это очевидно. Это футболист, который выигрывал пять раз выигрывал "Золотой мяч". Однако победа не заключается лишь в том, что есть Роналду. У других команд нет таких футболистов, но сильных игроков хватает", - сказал Сарри.
В матче заключительного тура группового этапа "Ювентус" обыграл "Байер" и вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов с первого места в группе D. В этой встрече Роналду отметился голом.
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