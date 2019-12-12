Сарри ярко высказался о Роналду

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Сарри ярко высказался о Роналду

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, что думает о форварде команды Криштиану Роналду.

"Роналду - превыше всего, это очевидно. Это футболист, который выигрывал пять раз выигрывал "Золотой мяч". Однако победа не заключается лишь в том, что есть Роналду. У других команд нет таких футболистов, но сильных игроков хватает", - сказал Сарри.

В матче заключительного тура группового этапа "Ювентус" обыграл "Байер" и вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов с первого места в группе D. В этой встрече Роналду отметился голом.

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"Я буду давать играть престарелому Ронаду только если он будет бегать, а не ходить пешком по полю и пулять со всей дури по воробьям" - добавил Сарри.

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