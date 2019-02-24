Сарри ярко высказался о своем будущем в "Челси"



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри остался доволен игрой своей команде в финальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 по пенальти).

"Я верю, что сохраняю поддержку игроков. В этой встрече они сыграли именно так, как я их просил. Я горжусь парнями.

Что касается моего будущего, то вам лучше спросить о нем руководство клуба. Я счастлив в "Челси". Наша игра стала лучше в трех последних матчах. Считаю, что мы можем гордиться тем, как играли с лучшей, по моему мнению, командой Европы", - цитирует Сарри ВВС.

Ранее сообщалось, что Сарри может быть отправлен в отставку в случае поражения от "Манчестер Сити".

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