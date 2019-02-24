Сарри ярко высказался о своем будущем в "Челси"

Теги челсиманчестер ситимаурицио сарри

Сарри ярко высказался о своем будущем в "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри остался доволен игрой своей команде в финальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 по пенальти).

"Я верю, что сохраняю поддержку игроков. В этой встрече они сыграли именно так, как я их просил. Я горжусь парнями.

Что касается моего будущего, то вам лучше спросить о нем руководство клуба. Я счастлив в "Челси". Наша игра стала лучше в трех последних матчах. Считаю, что мы можем гордиться тем, как играли с лучшей, по моему мнению, командой Европы", - цитирует Сарри ВВС.

Ранее сообщалось, что Сарри может быть отправлен в отставку в случае поражения от "Манчестер Сити".

Не пропустите: Сарри сделал заявление о произошедшем между ним и Кепой в финале Кубка Лиги. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 февраля

Главные новости дня: 24 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 40
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Борнмут Борнмут 27 34
11 Эвертон Эвертон 27 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 27 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
14 Бернли Бернли 27 30
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 28
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 27 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 27 11
Полная таблица

топ-5 тегов