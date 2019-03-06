Сарри ярко высказался о своем сопернике в 1/8 Лиги Европы
Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает о первом матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо".
"Челси" готов побороться за победу в Лиге Европы. Это важно для нас. "Динамо" хорошая команда, в составе которой играют хорошие футболисты. Команда очень опасна на контратаках. "Челси" нужно хорошо выступить в обоих матчах", - сказал Сарри.
Матч пройдет завтра, 7 марта, в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Ответная встреча пройдёт 14 марта.
"Челси" занимает 6 место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 56 баллов.
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