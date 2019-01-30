Сарри ярко высказался о трансфере игроков

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что пока не знает, найдет ли клуб замену проданному в "Монако" полузащитнику Сеску Фабрегасу.

"Думаю, что клубу нужны два новых игрока. Мы уже купили одного, ожидаю ещё один трансфер. Если у нас появился новый игрок, я буду очень рад. Хотя это не является проблемой", - сказал Сарри.

Напомним, ранее "Челси" приобрел Гонсало Игуаин.

"Челси" с 47 баллами расположился на 4 позиции турнирной таблицы АПЛ.

Не пропустите: Я доволен им: Сарри высказался о будущем в "Челси" молодого таланта| http://soccernews.ru