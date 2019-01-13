Сарри ярко высказался о Виллиане

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Сарри ярко высказался о Виллиане

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в рассказал, что думает об Виллиане. Об этом сообщает пресс-служба лондонцев.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересована "Барселона".

"Виллиан - важнейший футболист команды. Я на прошлой пресс-конференции уже говорил, что клуб не хочет с ним расставаться. Он и Педро - одни из ключевых игроков "Челси", - сказал Сарри.

Виллиан в нынешнем сезоне провел 21 матч в чемпионате Англии, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

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